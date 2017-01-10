Апелляционный суд признал незаконным арест ТРЦ "Гулливер" в Киеве

Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил арест торгово-развлекательного центра "Гулливер". Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на пресс-службу ТРЦ.

27 декабря 2016 г. Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу ООО "ТРИ О" (ТРЦ "Гулливер") на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на ТРЦ "Гулливер". Полный текст постановления апелляционного суда кампания получила 5 января 2017 года.

Апелляционный суд, проверив доводы ходатайства прокурора и приложенные к нему материалы, апелляционный суд решил, что выводы Шевченковского районного суда безосновательными.

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В определении указано, что прокурор и следователь не предоставили никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность ООО "ТРИ О" (ТРЦ "Гулливер") связана с банком "Михайловский" или ООО "Экосипан". Также отсутствуют какие-либо доводы и доказательства того, что комплекс "Гулливер", на который был наложен арест, мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по делу о хищении средств банка "Михайловского".

Напомним, 14 ноября по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский суд Киева принял решение об аресте собственности бизнесмена Виктора Полищука – ТРЦ "Гулливер".