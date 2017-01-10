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Главная » Страна » В Киеве задержали пенсионера с рекордным количеством "минирований" на счету
В Киеве задержали пенсионера с рекордным количеством "минирований" на счету
Фото: kievpravda.com

В Киеве задержали пенсионера с рекордным количеством "минирований" на счету

Мужчина за неполные четыре месяца успел 98 раз "заминировать" различные учреждения

10.01.17 719
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В Святошинском районе Киева задержали 67-летнего мужчину, который с октября прошлого года 98 раз "минировал" различные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Только в течение одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях "минировал" различные помещения", - сказано в сообщении.

Мужчина в содеянном сознался. Правоохранители выяснили, что он злоупотребляет алкогольными напитками и под влиянием спиртного постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Мужчина также находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.

Начато расследование по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, Деснянский районный суд Чернигова приговорил злоумышленника, который на День Независимости сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала, к трем годам лишения свободы.

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