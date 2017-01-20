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Roshen закрывает фабрику в Липецке, - СМИ

Roshen закрывает фабрику в Липецке, - СМИ
Фото: zn.ua

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель

20.01.17 687
13000

Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность фабрики в Липецке (Россия).

Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, пишет lipetsknews.ru со ссылкой на руководителя компании Олега Казакова.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель нынешнего года, когда фабрика выработает закупленное сырье.

По словам Казакова, начиная с 2013 года, производство продукции на кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором импорта украинской продукции Roshen на территорию России, дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции ЛКФ "Рошен" и снижение общего уровня покупательной способности населения.

"В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в липецкий центр занятости в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства.

Ситуацию на липецком "Рошене" осложнил еще и арест имущества предприятия, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, вследствие чего сделал продажу фабрики невозможной.

Под арестом находятся несколько земельных участков, конфетный цех, цех пастильно-мармеладных изделий, цех хранения и подготовки сырья, цех по производству кондитерских изделий, подсобное помещение. За счет этого имущества планируется погасить ущерб, причиненный инкриминируемыми преступлениями, а также обеспечить гражданские иски потерпевших. Стоимость недвижимости почти 1,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2012-2013 годах представители липецкого "Рошена" и компании "Металлимпресс" направили в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области документы о выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в 180 млн. При этом, как уверяет следствие, стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ "Металлимпресс", была завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. На основании предоставленных документов на расчетный счет "Рошена" поступило более 180 млн рублей в качестве возмещения НДС. Это и послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

Липецкая кондитерская фабрика была основана в 1966 году. Является единственным российским активом корпорации Roshen президента Украины Петра Порошено с 2001 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в 2015 году составила 1,53 млрд рублей, чистый убыток – 62,6 млн рублей.

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