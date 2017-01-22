За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 33 обстрела позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Потерь среди украинских военных нет.

На мариупольском направлении боевики, используя минометы, обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому стрелял снайпер.

На донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке, Зайцево и Новгородскому.

На луганском направлении враг обстрелял из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.