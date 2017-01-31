Украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) заявляет о наращивании боевиками личного состава и военной техники возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Анатолий Петренко заявил, что за двое суток в районе Авдеевки противник провел 10 штурмов.

Применяется артиллерия калибра 152 и 122 мм, реактивные системы залпового огня, минометы калибра 120 и 82 мм.

В целом зафиксировано 1 578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям АТО, а также по Авдеевке.

СЦКК принимаются все меры для прекращения активных действий незаконных вооруженных формирований.

"Однако противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивает резервы, увеличивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники и увеличивает численность применяемых боеприпасов", – сообщил Петренко.

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Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

Позже народный депутат Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации старой части Авдеевки.