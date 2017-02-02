В Украине 3-4 февраля изменится характер погоды, – ГСЧС

Украинцев предупреждают об изменении погодных условий в стране 3-4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
3-4 февраля характер погоды в Украине изменится: на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега – 3 февраля в Карпатах и на Закарпатье, днем – в Черниговской и Сумской областях, в течение 4 февраля – на Левобережье местами сильные осадки. Начиная с западных областей, температура постепенно повысится на 5-10 градусов.
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Кроме того, 2-3 февраля, в связи с потеплением и осадками, местами сильными в виде мокрого снега, в горных районах Закарпатской области объявляется значительный (3-й) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги.