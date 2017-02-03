Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить

Исключения могут быть сделаны только для Пасхи и Рождества

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представил для общественного обсуждения разработанный им законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях".

Согласно проекту закона, размещенному для обсуждения на сайте Института нацпамяти, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.

Институт предложил со ссылкой на общеевропейскую традицию, отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если тот приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят лишь Рождество и Пасха.

Таким образом, как отмечают в Институте, количество праздничных выходных дней изменится с нынешних 11-ти (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9-ти: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) перенести на 8 мая - День памяти и примирения.

Напомним, по мнению директора Института нацпамяти Владимира Вятровича, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции.