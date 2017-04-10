В 2016 году в Харькове отремонтировали 60 танков

Харьковский бронетанковый завод, входящий в состав Укроборонпром и специализируется на восстановлении и ремонте основных боевых танков Т-64 и Т-80 и всех их модификаций, за 2016 год отремонтировал 60 машин. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Каждый танк, после полученных им повреждений или отработки предусмотренного ресурса, на предприятии проходит сложную процедуру восстановления - регламентный или капитальный ремонт.

"На практике это означает, что танк, фактической, получает новую жизнь, его разбирают, после чего все системы, узлы, агрегаты и отдельные детали проверяют на соответствие их конструкторской документации. Проверенные, а при необходимости отремонтированные или замененные составляющие, поступают на сбор танков.

В Укроборонпроме отмечают, что после завершения каждого этапа ремонта танки, под контролем представителей заказчика - военных представителей, проходят предусмотренные тестирования. Видео такой проверки отремонтированного танка Т-64 опубликовала пресс-служба концерна.