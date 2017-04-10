Омелян будет следить онлайн за ремонтом дорог

Мининфраструктуры Украины совместно с городскими властями Сеула разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.
"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных – заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", - сообщил министр.
По словам Омеляна, Кост уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ - FIDIC - планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.
Напомним, в текущем году в Украине уже "налатали" дорог на 2 млрд грн.