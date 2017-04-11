Владимир Познер назвал Пулитцеровскую премию пропагандистской

Известный журналист Владимир Познер считает Пулитцеровскую премию пропагандистской.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Это же американская премия, ей в этом году ровно 100 лет, и им совершенно все равно, что думаем мы об их материалах", – отметил Познер.

По его словам, Пулитцер – пропагандистская премия, но это американская точка зрения, и не стоит удивляться тому, что она такая.

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"Много ли вы видите вокруг такой журналистики, которая бы соответствовала высоким этическим стандартам?" – сказал Познер.

Он выразил сожаление, что современная журналистика в значительной степени превратилась в пропаганду, и добавил, что в данном конкретном случае эта премия вызывает у него отторжение.

Напомним, приз в области международной журналистики достался сотрудникам газеты The New York Times за материалы, посвященные деятельности президента России Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом.