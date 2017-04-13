В аннексированном Крыму работники Федеральной службы безопасности России проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае. Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев в своем Facebook.

"Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах", - написал он.

Силовики причины обысков не называют. Дороги заблокированы сотрудниками ДПС, а на место проведения обыска вместе с ОМОН подтянули и силы Росгвардии. Наматуллаев отчемает, что в Крыму российские силовики такое раньше не практиковали.

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"Силовики применили силу. Один крымский татарин потерял сознание после ударов дубинками. Очевидцы говорят о выстрелах. Троих крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали, погрузив в автозак увезли, скорее всего в местное отделение полиции", - информирует журналист.

По информации Наматуллаева, силовики задержали пятерых крымских татар: Мустафу и Шевкета Абдурамановых (сын и отец), Эскендера Меметова (сын политзаключенного Ремзи Меметова), Ремзи Зудиева и Сейдамета Мустафаева.