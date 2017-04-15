Пожарным, которые тушили огонь на ЧАЭС после аварии, назначены госстипендии

Президент Украины Петр Порошенко утвердил пожизненные стипендии для пожарных, которые тушили пламя после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, тушили огонь на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС в 1986 году 65 пожарных, 6 из них погибли из-за радиоактивного облучения. Остальные 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за границу.

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В 2006 году, согласно указу президента №358, ввели пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

Однако в список стипендиатов не включили отдельных пожарных внутренних дел Украины, которые также были привлечены к непосредственному тушению пожара на ЧАЭС и получивших инвалидность вследствие выполнения служебных обязанностей.

Исходя из этого Петр Порошенко и подписал указ, который предусматривает предоставление пожизненных стипендий 22 работникам, лицам рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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