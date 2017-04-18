Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Великобританию обсудит темы либерализации визового режима и военного сотрудничества. Об этом рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает 112.ua.

"После Brexit Великобритания не входит в Шенгенскую зону, а значит, обязательно, когда будет либерализация визового режима, будут обсуждаться вопросы упрощения открытия виз для украинцев в Великобританию. Мы знаем, что президент будет выступать перед бизнес-инвесторами… Президент также будет говорить о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине", - отметила Луценко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Великобританию 18-19 апреля. В программе визита - встречи с премьер-министром Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.