В Запорожье из-за непогоды закрывают школы

В школах Запорожья приостановили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий, снегопада и похолодания. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Сегодня, 19 апреля, уроки должны пройти по сокращенной программе, а завтра школы уже будут закрыты.
Решение о возобновлении учебного процесса будет принято с учетом погодных условий. При этом в школах должны быть созданы дежурные группы для детей, которых, по разным причинам, родители не могут оставить дома.
Власти города также решили возобновить подачу отопления в детские сады, больницы, роддома, интернаты.
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Ранее решение приостановить занятия в школах из-за снегопада приняли в Днипре и Харьковской области.