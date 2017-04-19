МИД: Суд ООН признал Россию стороной минского процесса

Международный суд ООН в Гааге признал Россию стороной минского процесса. Об этом на своей странице в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"К комментариям относительно решения МС ООН - суд, среди прочего, также признал РФ стороной минского процесса. И это сверхважно! Решение является обязательным", - написала она.

Напомним, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

При этом суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. По мнению суда, Украина не смогла оказать, что запрошенные временные меры остановят причинение непоправимого ущерба, а также не предоставила достаточной доказательной базы для того, чтобы доказать умышленность финансирования Россией субъектов "ЛНР" и "ДНР".

Также Международный суд ООН обязал Россию и Украину выполнять все положения Минских договоренностей.