Программу "Доступные лекарства" поддерживают 2700 аптек, - Розенко

Программу "Доступные лекарства", согласно которой украинцы могут бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства от определенных видов болезней, в Украине реализуют более 2700 аптек. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает LIGA.net.

"По состоянию на сегодня уже более 2700 аптек в Украине реализуют программу "Доступные лекарства". В этих аптеках уже можно по рецептам врачей получить соответствующие лекарства", - сказал Розенко.

Интерактивная карта таких аптек размещена на сайте Министерства здравоохранения. Из них 350 находятся в Винницкой области, 210 - в Днепропетровской, 180 - в Донецкой, 100 - в Кировоградской, 150 - в Луганской, 170 - в Николаевской, 220 - в Полтавской, 200 - в Ровенской.

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Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.