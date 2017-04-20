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Элмар Брок стал украинским орденоносцем

Элмар Брок стал украинским орденоносцем
Фото: Сайт Президента Украины

Главе комитета Европарламента по иностранным делам вручили орден Ярослава Мудрого

20.04.17 554
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Президент Петр Порошенко вручил главе комитета Европарламента по иностранным делам Элмару Броку орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главы государства.

"Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил Элмара Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента, особо отметив его помощь во время Революции Достоинства, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, и поддержку в процессе предоставления украинцам безвизового режима с ЕС, а также усиления демократических институтов в Украине", - сказано в сообщении.

Элмар Брок, в свою очередь, отметил прогресс, который осуществила Украина на пути внутренних трансформаций за последние годы.

"Успешная Украина важна для всего Европейского континента. Успех Украины будет означать конец планов Путина", - заявил он.

Напомним, Министр обороны Украины раскритиковал систему награждений.

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