Суд по делу Мартыненко может начаться сегодня после полудня

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена ходатайствовать об избрании задержанному бывшему народному депутату Николаю Мартыненко меры пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в сумме 300 миллионов гривен.

Об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, сообщают ряд украинских СМИ.

"Позиция прокуратуры следующая: будем просить суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 миллионов гривен. Почему 300 миллионов, потому что мы оцениваем роль каждого из соучастников в указанной схеме", - сказал Холодницкий.

По его словам, суд может начаться после 12:00 в пятницу, поскольку стороне защиты нужно ознакомиться с материалами о подозрении.

Напомним, у Яценюка назвали задержание Мартыненко политическим.