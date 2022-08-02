Отбывавший наказание в Швейцарии нардеп Мартыненко снова может попасть под стражу

Бывший нардеп от "Народного фронта" ранее уже являлся фигурантом уголовных дел и был приговорен судом Швейцарии к 28 месяцам тюремного заключения.

Детектив с прокурором ходатайствуют о содержании под стражей бывшего народного депутата Николая Мартыненко, которого подозревают в получении более 311 тысяч евро неправомерной выгоды. Сообщение об этом появилось во вторник, 2 августа.

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Альтернативой заключения под стражу органы правопорядка просят определить более 70 млн грн залога.

Мартыненко подозревают в получении более 311 тысяч евро неправомерной выгоды от чешской фирмы Skoda js за содействие в контрактах с государственным предприятием НАЭК "Энергоатом". Также ему инкриминируется легализация этих средств, которые были использованы в собственных целях. В частности, одна из транзакций была с назначением "транспорт".

Детективы отмечают, что экс-нардеп уже является обвиняемым по другому производству, которым занимаются НАБУ и САП. По данным следствия, бывший парламентарий вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом", а общий размер нанесенного ущерба составляет более 6,4 млн евро и $17,2 млн.

Действия экс-нардепа в новом производстве квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса.

Напомним, экс-нардеп Николай Мартыненко в 2020 году был приговорен швейцарским судом к 28 месяцам тюремного заключения. Фокус рассказывал, что весной 2018 года экс-глава комитета Рады по вопросам ТЭК получил обвинительный акт по делу растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

Также сообщалось, что в Чехии пятерых экс-руководителей Skoda JS обвиняют в хищении $13,9 млн, которые отмывались путем заключения договоров на поставку технологий для четырех украинских АЭС.