Нардеп Мартиненко, який відбув покарання у Швейцарії, знову може потрапити під варту

Колишній нардеп від "Народного фронту" раніше був фігурантом кримінальних справ і був засуджений судом Швейцарії до 28 місяців тюремного ув'язнення.

Детектив із прокурором клопотають про утримання під вартою колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, якого підозрюють у отриманні понад 311 тисяч євро неправомірної вигоди. Повідомлення про це з'явилося у вівторок, 2 серпня.

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Альтернативою взяття під варту органи правопорядку просять визначити понад 70 млн грн застави.

Мартиненка підозрюють у отриманні понад 311 тисяч євро неправомірної вигоди від чеської фірми Skoda js за сприяння в контрактах із державним підприємством НАЕК "Енергоатом". Також йому інкримінують легалізацію цих коштів, які були використані у власних цілях. Зокрема, одна з транзакцій була з призначенням "транспорт".

Детективи зазначають, що екснардеп уже є обвинуваченим щодо іншого провадження, яким займаються НАБУ та САП. За даними слідства, колишній парламентарій разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів із держпідприємств СхідГЗК і "Енергоатом", а загальний розмір завданих збитків становить понад 6,4 млн євро та $17,2 млн.

Дії екснардепа в новому провадженні кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка у 2020 році було засуджено швейцарським судом до 28 місяців тюремного ув'язнення. Фокус розповідав, що навесні 2018 року ексглава комітету Ради з питань ПЕК отримав обвинувальний акт у справі розтрати коштів ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн.

Також повідомлялося, що в Чехії п'ятьох екскерівників Skoda JS звинувачують у розкраданні $13,9 млн, які відмивалися шляхом укладання договорів на постачання технологій для чотирьох українських АЕС.