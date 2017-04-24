Qatar Airways анонсировала запуск авиарейсов в Киев

Авиакомпания Qatar Airways объявила об открытии 12 новых направлений на 2017-2018 годы, включая Киев. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Точный список направлений из Киева пока неизвестен. Но на сайте авиакомпании в окне бронирования при выборе точки вылета уже можно выбрать аэропорт "Борисполь", а в графе "место назначения" – Доху (столица Катара).

Также авиакомпания анонсировала запуск новых авиарейсов в Сан-Франциско, Кардифф, Малагу, Миконос, Аккру, Прагу, Момбасу-Абиджан.

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Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по 144 направлениям, из которых все являются международными. Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.