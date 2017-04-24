Хаг: Раненых в Донбассе наблюдателей ОБСЕ выписали из больницы

Их уже доставили из Луганска в Краматорск

Состояние двух раненных в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ в Донбассе наблюдателей стабильное. Они уже выписаны из больницы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Что касается двух других членов патруля, которые вчера были доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра, то могу подтвердить, что их состояние стабильное, и их уже выписали из больницы", - заявил он.

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Хаг сообщил, что ранения получили гражданка Германии, работающая в миссии с марта 2015 года, и гражданин Чехии, который присоединился к миссии в январе 2017 года.

Их обоих доставили в Краматорск. Впоследствии они прибудут в Киев для получения надлежащей дальнейшей медицинской помощи.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб. Двое наблюдетелей были ранены, их доставили в луганскую больницу.