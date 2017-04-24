Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе

Военное присутствие РФ в Крыму является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", - сообщил Мингарелли.

По его словам, аннексия Крыма стала основным средством, которое помогло РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства.

Ранее сообщалось, что Хьюг Мингарелли надеется, что Евросоюз удержит единство в вопросе сохранения нынешних санкций против Российской Федерации, но подчеркивает, что ЕС пока не рассматривает возможность введения новых санкций против РФ из-за дальнейшей агрессии и нарушения территориальной целостности Украины.