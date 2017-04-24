Глава миссии ОБСЕ едет в Донбасс

Делегация во главе с Эртугрулом Апаканом уже в пути

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан вместе с делегацией отправился в Донбасс.

Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хаг сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

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"Я могу подтвердить, что посол Апакан и наша делегация сейчас на пути в восточную Украину. Ряд действий, которые будет предпринимать эта делегация, будет определяться послом Апаканом", - заявил он.

Напомним, 23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб наблюдатель миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля, граждане Германии и Чехии, были ранены.