АТО: Боевики провели 21 обстрел

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается контролируемой Вооруженными силами Украины. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Военнослужащие ВСУ строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Мариупольское направление стало центром огневого противостояния. Огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты неподалеку Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки. По защитникам Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного – из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев рядом с Гнутово обстреливал из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по нашим позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск неподалеку Троицкого и Песок накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении огнем из стрелкового оружия противник провоцировал защитников Новоалександровки.