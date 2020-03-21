В Тернополе с понедельника приостановлена работа общественного транспорта
2020-03-21 13:46:00
Транспорт будет перевзоить работников экстренных служб
С понедельника, 23 марта, в Тернополе будет остановлен общественный транспорт.
Об этом сообщил мэр города Сергей Надал во время брифинга.
"С понедельника будет приостановлен общественный транспорт, как того требует законодательство, когда объявляется чрезвычайная ситуация. Троллейбусы и автобусы будут выполнять только спецрейсы – доставка на рабочие места сотрудников медицинских, аптечных, лабораторных заведений, коммунальных служб, правоохранительных органов, работников заводов по изготовлению пищевых продуктов (хлебозавод, молокозавод)", – сообщил Надал.
На спецрейсы можно будет попасть только в масках и с особым удостоверением.
На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг. А на территории Тернопольской общины ввели масочный режим.
Напомним, в Тернопольской области коронавирус был выявлен у 57-летнего священнослужителя из села Залищики.
Сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.