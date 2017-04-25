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В Киеве создадут экспериментальные велодорожки

В Киеве создадут экспериментальные велодорожки
Фото: vgorode.ua

Велодорожки разместят в полосах общественного транспорта

25.04.17 43
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В Киеве планируют создать велодорожки, которые будут совмещены с полосами общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает 44.ua.

"Мы перенимаем лучший мировой опыт, когда полоса для велосипедистов совмещается с полосой общественного транспорта. Это будет эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов. Наша задача - сделать Киев приспособленным и безопасным для поездок на велосипеде", - отметил мэр.

Экспериментальные велодорожки могут появиться на бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, бульваре Перова, проспекте Освободителей, ул. Строителей и проспекте Мира.

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