Двое военнослужащих погибли на полигоне в Харьковской области

Двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне в Харьковской области. Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Все причины и обстоятельства обещают выяснить во время расследования, однако на данный момент не сообщают. Расследование началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Восток".
Напомним, 13 апреля в зоне проведения АТО в воинских частях на донецком и мариупольском направлении погибли двое военнослужащих из-за неосторожного обращения с оружием.