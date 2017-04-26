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Евросоюз: Введение е-декларирования для общественных активистов – шаг назад на пути реформ
Getty Images

Евросоюз: Введение е-декларирования для общественных активистов – шаг назад на пути реформ

В целом в ЕС высоко оценивают изменения в Украине за последние два года

26.04.17 138
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Европейский союз раскритиковал поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС, принятых после рассмотрения отчета Счетной палаты ЕС об эффективности использования в Украине помощи Евросоюза, сообщает Европейская правда.

"Совет высоко оценивает прогресс, достигнутый сегодня Украиной, и призывает к продолжению поддержки амбициозной программы реформ в Украине, построенных на достижениях последних двух лет. Совет настоятельно призывает правительство Украины закрепить прогресс в реформах и избегать шагов назад, таких как предложенное включение общественных организаций в закон об электронном декларировании", - говорится в документе.

Издание отмечает, что фактический призыв к отмене электронного декларирования для представителей общественных организаций существенно выделяется на фоне в целом нейтрального бюрократического фона документа.

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан, чтобы учесть интересы военнослужащих.

Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, Администрации президента и депутатов Верховной Рады для согласования изменений к соответствующему закону.

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