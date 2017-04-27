Меру пресечения для Насирова продлили на два месяца

Соответствующее решение озвучила судья Виктория Кицюк.

"Ходатайство прокурора САП удовлетворить", - заявила судья, уточнив, что Насиров должен приходить к прокурорам по первому их требованию, а также не выезжать из населенного пункта, где он проживает, без соответствующего разрешения прокурора.

Кроме того, Насиров обязан сдать свои паспорта в миграционную службу и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по данному производству.

Так, меру пресечения продлили сроком на два месяца - до 26 июня. Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.