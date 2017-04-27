Под Чернобылем начали строить хранилище отработанного ядерного топлива

Проектный срок его эксплуатации – не менее 100 лет

Украина в зоне отчуждения на севере Киевской области начала строительство Централизованного хранилища, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо (ЦХОЯТ) с украинских атомных электростанций, которые входят в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

"В Украине уже начато строительство хранилища отработавшего ядерного топлива… На сегодня уже завершено проектирование ЦХОЯТ и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу, на территории которого было проведено радиационное исследование земельных участков", - сообщил министр.

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Согласно сообщению, министр убежден, что строительство и дальнейшая эксплуатация этого хранилища будет способствовать реабилитации зоны отчуждения, возвращению к хозяйственной деятельности на этой территории.

"Я считаю, что это - важнейший проект для Украины. Этот объект обеспечит безопасное хранение отработавшего топлива в течение длительного периода. Сегодня оно отправляется на хранение в Россию", - отметил Семерак, добавив, что Украина ежегодно платит России около $200 млн за хранение.

По его словам, Украина сможет за несколько лет окупить стоимость ЦХОЯТ.

"Зона отчуждения имеет все возможности для реализации этого проекта, и его строительство будет происходить по самым высоким мировым стандартам экологической безопасности", - заявил министр.

Специалисты Киевского института "Энергопроект" утверждают, что экологическое воздействие ЦХОЯТ будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.

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Напомним, контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В апреле 2016 года было заявлено о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища.

В октябре 2016 года Кабмин выделил 45,2 га в зоне отчуждения (Киевская область) под строительство ЦХОЯТ.

В конце марта 2017 года компания "Укрэнергомонтаж", входящая в состав украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", сообщила, что в апреле 2018 года она планирует закончить работы по строительству участка железной дороги для ЦХОЯТ.

Хранилище будет вмещать отработавшее топливо с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничена. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International. Проектный срок эксплуатации – не менее 100 лет, а срок введения в эксплуатацию – 2019 год.