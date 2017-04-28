С июня ВСУ начнут переход на новую систему питания

Выбирать продукты будут с помощью специальных каталогов

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал изменения в приказ "О переходе воинских частей Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения и применения каталога продуктов питания".

Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны Украины полковник Максим Праута, сообщает Укринформ.

"В соответствии с приказом, в течение этого года, начиная с первого июня, 22 воинские части, учебные и лечебные учреждения Вооруженных сил Украины осуществят переход на питание личного состава с применением каталога продуктов, согласно договорам, заключенным Министерством обороны Украины", - подчеркнул Праута.

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Речь о воинских частях Сил специальных операций, Сухопутных, Военно-морских сил, Высокомобильных десантных войск, Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, Военном институте телекоммуникаций и информатизации, Военной академии города Одесса, Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и Учебно-оздоровительном комплексе лицея в городе Боярка, Национальном университете обороны Украины имени Черняховского, Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь", а также военно-медицинских клинических центрах Центрального, Северного, Западного и Южного регионов.

Для своевременного выполнения требований приказа Министерством обороны Украины начаты соответствующие тендерные процедуры с использованием электронной площадки Prozorro.

Напомним, 20 января министр обороны Степан Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.