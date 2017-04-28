В Крыму с начала оккупации в 36 раз уменьшилось количество школьников, обучающихся на украинском языке

В Международный суд ООН передали отчет по фактам дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке на территории аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Документ был подготовлен членами Крымской правозащитной группы.

"Факты, собранные Крымской правозащитной группой о дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке, были переданы в Международный суд ООН как часть доказательной базы "Украина против России"в деле о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в АР Крым", - говорится в сообщении.

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В результатах мониторинга указывается, что по информации "Министерства образования" Крыма, с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учащихся, чье обучение осуществляется на украинском языке.

"В 2013 году в Автономной Республике Крым 13589 человек получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учеников уменьшилось до 371", - говорится в отчете.

В 2016 году в Крыму осталось всего 28 классов, где, с 188 517 учеников Крыма (без учета Севастополя) образование на украинском языке получал только 371 ребенок. Это 0,2% от общей численности учащихся в Крыму в 2016 году.

Указывается, что по данным Министерства статистики РФ 2014 украинцы составляли 15,08% населения или 344 515 человек и были второй по численности национальности после русских. По результатам проведенной Россией переписи населения, 18706 детей школьного возраста идентифицируют себя как украинцы и 29140 - как крымские татары.

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В отчете сделан вывод: "даже уменьшенные показатели переписи не опровергают того утверждения, что одной школы или 28 классов на весь Крым катастрофически недостаточно для удовлетворения потребности в обучении на родном языке 4 тысяч детей, которые являются носителями украинского языка".

С полным текстом отчета можно ознакомится по ссылке.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.