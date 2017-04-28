Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор АТО получил должность в ГПУ

Подозреваемый в незаконном обогащении военный прокурор Константин Кулик уволен с должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.
На сайте Генпрокуратуры в разделе "Назначения" указано, что Кулик получил новую должность 14 апреля 2017 года.
Сарган подтвердила, что назначению Кулика в Генпрокуратуру предшествовало его увольнение с должности прокурора АТО.
Вместе с тем, она отметила, что Генпрокуратура отреагирует на решение суда в деле о незаконном обогащении Кулика.
"Если в суде будет доказана его вина, то будет соответствующая реакция со стороны Генпрокуратуры", - отметила Сарган, добавив, что сейчас решения суда нет.
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Напомним, 25 декабря 2015 года было начато уголовное производство в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика по ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не будет заступаться за Кулика, если антикоррупционные органы докажут его вину.
7 октября детективы НАБУ завершили досудебное расследование в этом производстве, стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.
24 октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Кулика.