Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор АТО получил должность в ГПУ

Кулик уволен с должности прокурора АТО и назначен замначальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ

Подозреваемый в незаконном обогащении военный прокурор Константин Кулик уволен с должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

На сайте Генпрокуратуры в разделе "Назначения" указано, что Кулик получил новую должность 14 апреля 2017 года.

Сарган подтвердила, что назначению Кулика в Генпрокуратуру предшествовало его увольнение с должности прокурора АТО.

Вместе с тем, она отметила, что Генпрокуратура отреагирует на решение суда в деле о незаконном обогащении Кулика.

"Если в суде будет доказана его вина, то будет соответствующая реакция со стороны Генпрокуратуры", - отметила Сарган, добавив, что сейчас решения суда нет.

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Напомним, 25 декабря 2015 года было начато уголовное производство в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика по ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не будет заступаться за Кулика, если антикоррупционные органы докажут его вину.

7 октября детективы НАБУ завершили досудебное расследование в этом производстве, стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

24 октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Кулика.