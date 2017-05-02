В сети показали пустые пляжи и улицы курортных городов оккупированного Россией Крыма.
Об этом написал в Facebook журналист Андрей Клименко.
На скриншотах с веб-камер показаны улицы и набережные Судака, Севастополя, Алушты, Керчи и Евпатории.
Кадры сделаны в день старта курортного сезона - 1 мая.
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"В Евпатории умные чиновники - все веб-камеры на набережной не работают", - пишет журналист.
Наибольшая активность людей в аннексированном Крыму наблюдается не на пляжах, а на первомайских демонстрациях.
Фото: facebook.com/Andrii Klymenko
Напомним, Россия в марте 2014 года, после ввода войск, аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.