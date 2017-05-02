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Главная » Страна » Фото В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон
Ситуация в Крыму

Фото В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон

<span class="label red">Фото</span> В Крыму стартовал "мертвый" курортный сезон
Пустые крымские пляжи / Фото: facebook.com/Andrii Klymenko

Пляжи – пустые

02.05.17 1077
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В сети показали пустые пляжи и улицы курортных городов оккупированного Россией Крыма.

Об этом написал в Facebook журналист Андрей Клименко.

На скриншотах с веб-камер показаны улицы и набережные Судака, Севастополя, Алушты, Керчи и Евпатории.

Кадры сделаны в день старта курортного сезона - 1 мая.

"В Евпатории умные чиновники - все веб-камеры на набережной не работают", - пишет журналист.

Наибольшая активность людей в аннексированном Крыму наблюдается не на пляжах, а на первомайских демонстрациях.

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Фото: facebook.com/Andrii Klymenko

Напомним, Россия в марте 2014 года, после ввода войск, аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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