Интерпол прекратил розыск экс-министра энергетики времен Януковича – Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщил его адвокат Юрий Иващенко на своей странице Facebook.

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", - сообщил Иващенко.

Напомним, на сайте Интерпола 4 августа 2016 года появилась информация, что Эдуард Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации.

Ставицкий подозревается в хищении средств в особо крупном размере.

В декабря 2016 года правоохранительные органы Израиля сообщили, что продолжают рассматривать запрос Генеральной прокуратуры об экстрадиции в Украину бывшего министра энергетики Ставицкого.

С соответствующим запросом в Израиль ездил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Сам Ставицкий, будучи в Израиле, утверждал, что получал предложение заплатить несколько миллионов долларов по закрытию дела против него.

Генпрокуратура готова предложить Ставицкому сотрудничество со следствием.