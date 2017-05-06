Патриарх Кирилл призвал россиян не участвовать в гражданских конфликтах

Мол, в России они не никогда не заканчивались победой, а только приводили к страданиям

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) в день святого Георгия Победоносца призвал россиян сохранять единство и не участвовать ни в каких гражданских конфликтах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что гражданские войны, которые случались в истории России, никогда не оканчивались победой, но только разделяли народ и приводили к страданиям.

"И сегодня мы иногда слышим различного рода призывы бороться, в том числе и друг с другом. Не надо поддаваться на эти призывы. Давайте сохранять единство нашего народа поверх различий, а различий очень много", - подчеркнул патриарх Кирилл.

По его словам, россияне "должны сохранять единство поверх любых границ".

Ранее патриарх Кирилл (Гундяев) заявил, что РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви от Московского патриархата.