Некоторые украинские реформы трудно провести даже на Западе, - экс-генсек НАТО

В течение последних трех лет украинское руководство начало больше реформ, чем за предыдущие 23 года

Реформы в Украине являются даже более амбициозными, чем в некоторых развитых странах Западной Европы. Об этом заявил бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Укринформ.

"В течение последних трех лет украинское руководство начало больше реформ, чем за предыдущие 23 года. Если сравнить, какой была Украина раньше и какой стала сейчас - это является несомненным прогрессом. Конечно, еще многое надо сделать. Но мы не должны забывать, какой стала Украина за относительно короткий промежуток времени", - заявил политик, который в настоящее время также является советником президента Украины.

Расмуссен отметил, что некоторые из проводимых реформ непопулярны.

"Но в перспективе они принесут конкретные положительные результаты для Украины, для украинцев. Моей лучшей рекомендацией для правительства является продолжение взятого курса, даже если он не всегда является простым", - сказал Расмуссен.

"В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из этих реформ. В частности, определенные шаги, уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах. Это касается, например, открытия баз данных относительно собственности активов. Они в Украине являются более прозрачными, чем в Западной Европе", - убежден Расмуссен.

Кроме того, по его словам, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации.

"Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы (Украине стать членом ЕС, - ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые позитивные результаты для наших обществ", - подчеркнул Расмуссен.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. В силу это решение вступит ориентировочно 11 июня.