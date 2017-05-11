Купаться в Киеве можно будет после распоряжения Кличко

Коммунальное предприятие "Плесо" намерено отрыть для киевлян и гостей столицы два дополнительных пляжа - "Тельбин" и "Радужный".
Купание на них в 2016 году было запрещено.
Всего для нужд отдыхающих в столице Украины к началу купального сезона планируют открыть 11 обустроенных пляжных территорий: "Детский", "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Пуща-Водица", "Черторой", "Вербный", "Радужный", "Тельбин" и "Центральный".
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Кроме того, сотрудники "Плесо" ожидают присвоения пляжам "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" международной премии "Голубой флаг", предоставляемой за лучшие характеристики и обустройство пляжа.
Для открытия купального сезона в Киеве необходимо провести анализ воды в водоемах, что возможно после достижения минимальной температуры воды +18 градусов.
После подтверждения безопасности воды будет издано соответствующее распоряжение мэра города.
Напомним, 8-12 мая в Киеве - чрезвычайная пожарная опасность.