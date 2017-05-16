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Главная » Страна » Рада досрочно прекратила депутатские полномочия "арендодателя Крыма" Артеменко
Рада досрочно прекратила депутатские полномочия "арендодателя Крыма" Артеменко
Андрей Артеменко / Фото: sps.org.ua

Рада досрочно прекратила депутатские полномочия "арендодателя Крыма" Артеменко

Накануне народный избранник был лишен украинского гражданства

16.05.17 63
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Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.

За постановление № 6445 проголосовали 244 народных депутата из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия народного депутата Артеменко, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Радикальной партии, в связи с прекращением гражданства Украины.

Напомним, 15 мая Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады предложил парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата Артеменко. Согласно регламенту, после решения комитета Верховная Рада может рассматривать этот вопрос даже на пленарном заседании на следующий день, то есть 16 мая.

21 апреля Генеральная прокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины Артеменко, ссылаясь на наличие у него паспорта гражданина Канады.

Впоследствии стало известно, что ГМС обработала материалы в отношении Артеменко и направила их в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины. 5 мая на официальном сайте ГМС появилось сообщение, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины Артеменко.

11 мая Высший административный суд открыл производство по иску Артеменко, в котором депутат обжаловал указ президента о лишении его украинского гражданства.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал "план нормализации отношений" между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Артеменко уверял, что так называемый "План примирения Украины с Россией" был инициативой Радикальной партии.

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