Права военных и Безуглая: Рада не приняла ни одного решения и разошлась на две недели, — нардеп

В зале было всего 109 нардепов, заявил парламентарий Железняк. Он также проинформировал, что президиум Рады до сих пор не получил заявление о выходе из фракции "Слуга народа" от Марьяны Безуглой. Сама депутат утверждает, что ее "формально не отпускают".

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В четверг, 28 марта, Верховная Рада Украины не смогла принять ни одного решения и из-за отсутствия кворума заседание закрыли. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

До обеда в украинском парламенте выступила председатель Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве. Ее речь прервал сигнал воздушной тревоги. После отбоя в зал парламента вернулись не все депутаты.

"Хотя и до начала заседания это было очевидно, что сегодня 226+ депутатов не соберется, поэтому на заседание кроме выступления гостей из Франции поставили только провал постановлений", — написал Железняк.

По его словам, во время первого голосования в сессионном зале присутствовали лишь 109 народных избранников.

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В конце концов депутаты провалили три блокирующие постановления, которые не позволяли председателю Верховной Рады подписать законопроекты:

9667-1П об уточнении правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц (17 голосов);

10313П и 10313-1П1 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (41 и 41 голосов).

"На этом заседания в марте завершились. Все... мощно поработали", — констатировал Железняк.

Он уточнил, что в следующий раз Верховная Рада соберется на заседание "возможно через две недели".

Выход Безуглой из фракции "Слуга народа"

Во время заседания вице-спикер парламента Александр Корниенко объявил, что президиум Верховной Рады до сих пор не получил заявления от народного депутата Марьяны Безуглой о выходе из фракции "Слуга народа". Об этом сообщила в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Марьяна — лгунья. Помните, как она пафосно заявила, что написала заявление на выход из фракции СН? Сегодня "Европейская Солидарность" призвала председательствующего на пленарном заседании Корниенко немедленно его обнародовать, потому что уже прошло 2 месяца", — написала Геращенко.

В свою очередь Безуглая опубликовала в Facebook сообщение-ответ Геращенко, в котором заявила, что ее "формально не отпускают" из фракции.

"Я подавала заявление на выход из фракции, но его завернули, "неправильно оформлено". Короче, формально не отпускают. Из партии "Слуга народа" вышла и все процедуры прошла. Все вопросы к руководству фракции", — подчеркнула Безуглая.

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Своим видением этой ситуации поделился нардеп Железняк. Он напомнил, что кроме выхода из президентской фракции Безуглой, парламент не рассматривает постановление о сложении депутатского мандата другого "слуги". О ком именно идет речь, Железняк не уточнил. Вероятно это Вячеслав Медяник, который еще в феврале написал соответствующее заявление.

По его словам, во фракции "Слуга народа" сейчас официально 235 депутатов. Коалиция должна состоять из 226 народных избранников.

"Сейчас и так запас мал в 10 голосов, а если выпустить еще двух депутатов, то будет вообще 8-м. И в будущем это достаточно большой риск. Фактически небольшая группа мажоритарщиков в СН сможет поставить под сомнение существование коалиции. Поэтому никого уже отпускать не будут.... Только когда другого выхода не будет", — считает Железняк.

Этот вопрос он назвал "чисто политическим".

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Напомним, 19 февраля народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении депутатских полномочий. Верховная Рада до сих пор не прекратила его полномочия.

Еще в январе глава президентской фракции Давид Арахамия заявил, что 17 нардепов от монобольшинства изъявили желание сложить мандат. Впрочем, политсила приняла решение, что лишать мандата будут только в том случае, если будут на это соответствующие обстоятельства по здоровью.

20 марта журналисты "Украинской правды" опубликовали материал, в котором утверждали, что фракция "Слуга народа" в парламенте близка к "окончательной дезорганизации". Сложить мандат якобы хотят десятки народных депутатов.

В свою очередь Давид Арахамия проблемы в монобольшинстве отрицает и опроверг слухи о его возможном распаде. Он напомнил, что "Слуге народа" еще с 2019 года пророчат распад.