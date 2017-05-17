Киев не планирует возвращать контроль над ОРДЛО силовым путем, - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о возможности ряда важных решений правительства и президента для возвращения неподконтрольных регионов, а также аннексированного Крыма.
В интервью DW министр не уточнил, какие именно решения будут приниматься.
"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территории Донецка и Луганска силовым путем. Но каждый гражданин Украины...будет защищать каждый сантиметр своей земли, если Россия примет решение относительно открытой агрессии", - сказал Полторак.
Он отметил, что нарушение перемирия и минских договоренностей - на совести России.
Напомним, Полторак призывает офицеров запаса вернуться на службу в армию.