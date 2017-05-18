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Главная » Страна » АТО: боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ
АТО: боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Один украинский военный получил ранения

18.05.17 10
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В течение дня, 18 мая, обстрелы позиций сил антитеррористической операции со стороны российско-террористических войск продолжались, но их интенсивность относительно уменьшилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию 18:00 боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один украинский военный получил ранения.

Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор.

Мариупольское направление. Здесь зафиксировано наибольшее количество фактов применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских защитников. Утром боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВС Украины в районе Широкино, Гнутово, Водяного. По нашим позициям у Марьинки противник совершил обстрел из 82-мм минометов. Неподалеку Новотроицкого украинских военных обстреливал вражеский снайпер. А по военнослужащим сил АТО, которые обороняют Красногоровку, боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки.

Донецкое направление. Обстреляв утром из БМП и крупнокалиберных пулеметов один из наших опорных пунктов возле Луганского, что на Светлодарской дуге, бандформирования несколько снизили свою огневую активность. Днем они только один раз применяли оружие против подразделений сил АТО. Это произошло в районе поселка Зайцево. Противник использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск в течение дня только один раз нарушили "тишину". Один из наших опорных пунктов в районе Крымского противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

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