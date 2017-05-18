Пенсионная реформа - обязательное условие для получения пятого транша МВФ, - Данилюк

Принятие закона о пенсионной реформе является одним из обязательных условий для получения пятого транша кредита от Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Да. Принять закон", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, требуется ли принятие закона о пенсионной реформе для получения следующего транша от МВФ.

При этом Данилюк отметил, что правительство рассчитывает принять пенсионную реформу в июне.

По словам министра, правительство надеется, что пенсионная реформа будет принята парламентом в пакете с земельной реформой и законом о приватизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.