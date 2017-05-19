lifecell и Триолан полностью заблокировали санкционные российские сайты

В 10:00 пятницы закрыт доступ ко всем ресурсам, которые оказались в "черном" списке

Оператор мобильной связи lifecell и телекоммуникационный провайдер Триолан заблокировали доступ пользователей ко всем попавшим в список санкций российским социальным сетям.

Как сообщили в пресс-службе lifecell, доступ к соответствующим ресурсам был отключен утром 19 мая, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил гендиректор провайдера "Триолан" Вадим Сидоренко, компания решила не дожидаться рекомендаций по возможным вариантам закрытия доступа и решила действовать методами, которые есть в наличии у провайдера.

"В 10:00 пятницы мы закрыли доступ ко всем ресурсам, которые были в санкционном списке", - сказал он.

Отметим, lifecell - третий по размеру оператор мобильной связи в Украине. Его активная абонентская база к концу первого квартала 2017 года насчитывала около 8,9 млн абонентов.

Триолан - телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье, Ровно. Количество клиентов провайдера составляет около 300 тыс. человек.

Напомним, ранее мобильные операторы Киевстар и Vodafone-Украина заблокировали доступ пользователей к попавшим под санкции российским сайтам.