Сорвался еще один план России по возвращению в ПАСЕ

В госдуме РФ трудно найти людей, которые не голосовали за аннексию Крыма, не находятся под санкциями ЕС и не нарушали права человека

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сорвала очередной план по возвращению россиян в ПАСЕ. Об этом написал в Facebook вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский, который находится на заседании юридического комитета ПАСЕ в Белграде (Сербия).

"Russia goodbye! - по-сербски. Сорвался очередной план России относительно снятия санкций через диалог и манипуляции. Сегодняшние слушания юридического комитета ПАСЕ с участием депутатов России отменены", - написал Логвинский.

"Их пригласил сербский друг - докладчик по НПО для обмена мнений. Это часть общего плана возвращения россиян в ПАСЕ. Однако наша делегация поставила условие, которую поддержал комитет голосованием. Мы "за", но только при условии, если приглашенные лица не голосовали за аннексию Крыма, не находятся под санкциями ЕС и не нарушали права человека", - сообщил Логвинский, добавив, что приглашения именно с такими условиями должны быть отправлены российским коллегам.

"Я понимаю, что это действительно трудная задача - найти "правильного" человека по таким критериям в Думе. Из-за этого гости не приехали и заседание - или точнее "российская манипуляция" - сорвалось", - рассказал он.

"Напомнили про сирийские визиты в рамках дружбы с Россией, а также символично, что именно в день депортации крымских татар мы не забываем о важности защиты прав человека. Гибридная война продолжается и в общем счете - очередная победа нашей делегации!", - заявил Логвинский.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требовала изменить правила, чтобы она могла вернуться к работе в Ассамблее.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию и лишила российскую делегацию права голоса на год за аннексию Крыма. В ответ российская делегация приостановила участие в работе ПАСЕ. В 2016 и 2017 году Россия не послала в Страсбург список своей делегации, тем самым избежав голосования, которое должно было решить вопрос продления приостановки права голоса.