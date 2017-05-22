На место в Совете общественного контроля при НАБУ претендуют 49 конкурсантов

31 мая из них выберут 15 человек

В конкурсе по избранию нового состава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро будут участвовать 49 лиц, представляющих 31 общественную организацию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Участников определили после проверки документов, поданных кандидатами от общественных организаций в заявленный период 10-19 мая.

"Новый состав Совета общественного контроля в составе 15 лиц будет избран 31 мая путем открытого Интернет-голосования на сайте Бюро. Защиту процесса голосования от внешнего вмешательства будет обеспечивать Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Мониторинг процесса голосования будет обеспечивать общественная организация "Электронная демократия", - говорится в сообщении.

Список кандидатов в Совет общественного контроля и подробная информация о них размещены на официальном сайте НАБУ.

Напомним, 10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при ведомстве. Кандидатуры подаются общественными объединениями антикоррупционной деятельности, причем одно общественное объединение может рекомендовать для участия в конкурсе не более трех человек.