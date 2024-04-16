НАБУ объявило в розыск экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: он бежал из Украины

По версии следствия, совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны Гладковский организовал закупки грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам в рамках государственного оборонного заказа.

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Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, который обвиняется в совершении злоупотреблений в процессе закупки автомобилей для украинской армии. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба Национально антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По версии следствия, совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны Гладковский организовал закупки грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам в рамках государственного оборонного заказа.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 17 миллионов гривен.

Суд по делу Гладковского

Олег Гладковский был арестован по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 19 октября 2019 года с возможностью внесения залога в размере 10,6 миллиона гривен, который был внесен 21 октября того же года. В марте 2022 года суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство. После этого Гладковский перестал являться на судебные заседания и, по информации НАБУ, покинул Украину.

Чем известен Олег Гладковский

С 17 февраля 2015 года Олег Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 1 марта 2018 года он возглавлял межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины при СНБО. Однако 26 февраля 2019 года президент Петр Порошенко приостановил его полномочия, а 4 марта 2019 года уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Перед этим, в феврале 2019 года, журналисты выявили многолетнюю схему отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса, в которую, по их утверждению, был вовлечен сын Олега Гладковского Игорь Гладковский. По данным журналистов, в период с 2016 года несколько топ-чиновников и связанных с ними лиц продавали запчасти для военной техники украинским оборонным предприятиям с наценкой до 300%. Эти товары, согласно заявлениям, поступали из России контрабандным путем или приобретались на складах воинских частей в Украине. Общая сумма сделок оценивается в 250 миллионов гривен.

Напомним, 4 апреля ВАКС арестовал экс-советника Офиса президента и экс-главу одного из финансовых департаментов СБУ Артема Шило с правом выхода под залог. По версии следствия, он возглавил группу лиц, которые украли более 100 млн грн на закупке силовых кабелей для АО "Укрзализныця".