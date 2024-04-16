НАБУ оголосило в розшук ексзаступника секретаря РНБО Гладковського: він утік з України

За версією слідства, спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони Гладковський організував закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами в межах державного оборонного замовлення.

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Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського, якого обвинувачують у скоєнні зловживань у процесі закупівлі автомобілів для української армії. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За версією слідства, спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони Гладковський організував закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами в межах державного оборонного замовлення.

Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 17 мільйонів гривень.

Суд у справі Гладковського

Олега Гладковського заарештували за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 19 жовтня 2019 року з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 мільйона гривень, яку було внесено 21 жовтня того ж року. У березні 2022 року суд змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання. Після цього Гладковський перестав з'являтися на судові засідання і, за інформацією НАБУ, покинув Україну.

Чим відомий Олег Гладковський

З 17 лютого 2015 року Олег Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. З 1 березня 2018 року він очолював міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу України при РНБО. Однак 26 лютого 2019 року президент Петро Порошенко призупинив його повноваження, а 4 березня 2019 року звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО.

Перед цим, у лютому 2019 року, журналісти виявили багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу, до якої, за їхнім твердженням, був залучений син Олега Гладковського Ігор Гладковський. За даними журналістів, у період з 2016 року кілька топпосадовців і пов'язаних з ними осіб продавали запчастини для військової техніки українським оборонним підприємствам з націнкою до 300%. Ці товари, згідно із заявами, надходили з Росії контрабандним шляхом або купувалися на складах військових частин в Україні. Загальна сума угод оцінюється у 250 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 4 квітня ВАКС заарештував ексрадника Офісу президента та ексглаву одного з фінансових департаментів СБУ Артема Шила з правом виходу під заставу. За версією слідства, він очолив групу осіб, які вкрали понад 100 млн грн на закупівлі силових кабелів для АТ "Укрзалізниця".