Гладковскому отказали в отмене подозрения
2020-05-20 20:16:00
Апелляционная палата ВАКС рассматривала жалобу адвоката Гладковского
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в деле Гладковского на постановление следователя судьи ВАКС от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04 мая 2020 года без изменений", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 октября 2019 года Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.
- При этом в корпорации "Богдан" утверждают, что Гладковский не собирался бежать из Украины, а планировал вылетить в Брюссель на выставку Bus world 2019. Гладковский назвал задержание политически мотивированным преследованием для "создание картинки для ТВ" и в знак протеста объявил голодовку.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью выхода под залог в 10,6 млн грн.
- В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены государству Гладковским.
- 21 октября за Гладковского внесли залог в сумме 10,6 млн грн. В тот же день Гладковский с электронным браслетом вышел из СИЗО. Позже САП обжаловала сумму залога Гладковскому. Изначально САП просила залог для Гладковского в размере 100 млн грн, но суд арестовал экс-замсекретаря СНБО с залогом всего в 10 млн грн.
- 30 апреля Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение шестерым лицам в деле о хищении средств в сфере обороны.